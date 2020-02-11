聯詠(3034)今(11)日舉辦法人說王守仁指出，由於聯詠大陸營收占比高達50%，新型冠狀病毒會造成衝擊，總經理王守仁指出，現階段對於武漢地區面板客戶正常，整體需求應該是存在，不會改變，有可能是遞延。

新型冠狀病毒是否衝擊營運為法說會重要關注焦點，總經理王守仁指出，因為新冠狀病毒到現在還沒完全控制，導致第一季不確定性很高，公司公司會持續密切注意，彈性調正因應疫情，談到大陸市場目前狀況，他說到，目前大部分是在日前10號開始陸續復工，相關進度還是要密切觀察，每一家廠商進度不一樣，但2月生產天數一定會受到影響，就聯詠的主要面板廠客戶來說，其實面板廠在農曆年期間的生產是沒有停工的，只是會影響稼動率。

王守仁進一步說，以終端需求來看，大陸市場現在因為新型冠狀病毒疫區管制，內需市場會受到影響，尤其是手機，但其實整體需求應該是存在，不會改變，有可能是遞延，以聯詠目前接受到的訊息來看，不管是新產品開發、或是定案，現在再進行，也會持續進入量產，包括TDDI以及AMOLED的趨勢都不會改變。

聯詠目前在大陸員工數約400多位，基本上軟體為主，目前復工還要經過申請，部分員工在公司辦公、部分連線辦公，他也直言，大陸營收占比聯詠是最大的一塊，比重達50%，但現階段對武漢的面板客戶出貨沒受到影響，只是在運輸比較有關係，客戶端還是有在收貨，現在約60%有在生產。

(時報資訊)