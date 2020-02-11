因應新型肺炎疫情，開發金控（2883）11日表示，該集團各成員包括凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融理財服務，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施，鼓勵民眾多利用數位金融服務與客戶一同防疫。

凱基銀行表示，近來統計，行動與網路銀行服務，以「外幣匯率到價通知」及「數位信貸」使用需求增溫。外幣匯率到價通知功能提供多達13種外幣選擇，一旦匯價符合預設的指定匯率，系統將透過APP推播及email通知，方便客戶隨時掌握外匯市場變化。若希望克服時差，則可善用外幣設價服務，只要事前透過客服電話，設定外幣兌換外幣的匯價，之後當價格抵達時，系統能24小時撮合，不受時間、地域限制。

開發金表示，開學季節前夕，消費者若有子女教育費需求，而需申請信貸，凡是中華電信用戶，門號使用滿6個月且繳費正常，可透過手機門號申請凱基銀行信貸服務，平均只需3分鐘，就能線上完成手續。信貸申請人收到Email通知，亦能直接線上同意簽約，立即取得貸款額度及優惠利率等內容，無須親赴銀行對保撥款。

而中壽對於醫事人員保戶，開發金控表示，如因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染新型肺炎，中壽立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供）。此外，中壽進一步升級保戶關懷服務，提供：「理賠放寬」、「快速理賠」、「住院預付金」、「旅平險彈性調整」、「客戶服務單一窗口」、「保費緩收」及「房貸紓困」等7大保戶關懷措施。

受此次疫情影響，許多民眾旅遊計畫可能因此生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

(工商 )