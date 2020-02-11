鮮活果汁-KY（1256）11日公告元月合併營收1.99億元，年減20.74％。鮮活表示，主要是適逢農曆春節假期，工作天數減少，加上經銷商配合物流作業，多提前至去年12月即啟動拉貨動能，導致元月合併營收較去年同期減少。

鮮活表示，歷年每逢農曆春節當月，由於配合經銷商物流作業，出貨動能會提前一個月反應，以致春節當月營收下滑，此屬正常現象。

不過，鮮活也坦言，今年中國大陸受到新冠肺炎影響，公司運營及工廠復工展延，第一季營收預期會受到開工展延，以及疫情衝擊民生消費所影響，後續仍需持續觀察疫情發展及控制情況。

鮮活強調，該公司除了交貨給經銷商業者，亦出貨給全國性連鎖餐飲系統、食品加工廠等終端客戶，通路布局完整，展望今年度，鮮活仍看好健康飲品趨勢需求，隨著三大新廠布局到位，新產能逐步貢獻下，預期俟中國大陸疫情警報解除，民生經濟逐步回溫後，營運可望逐步回復成長軌道，持續穩健發展。

(工商 )