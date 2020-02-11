由周宜霈（大牙）發起的羽球明星隊，將在4月1日舉行首屆「憂敗盃」比賽， 11日進行訓練成果中期驗收，除了謝承均要趕拍殺青戲未到場，其他隊員六月、曾莞婷、亮哲、林佑星、黃玉榮、潘逸安都到齊。結果女神曾莞婷自招球技雖爛，慶幸沒受過傷，誰知話才說完，她和林佑星對打時，才第二顆球，就被對方一個殺球正中眉心，當場紅腫一塊，她馬上到場邊休息冰敷，苦笑：「話真的不能說得太早。」

明星羽球隊成軍。（傳軒媒體提供）

大牙、六月、曾莞婷。（傳軒媒體提供）

細皮嫩肉的曾莞婷，當場額頭紅腫還些許破皮，林佑星忙著上前道歉，摸頭又下跪的，還忍不住開玩笑：「妳這樣變觀音了！妳今年都會很順利！」惹得女神忍不住翻白眼，結果他加碼搞笑：「沒辦法，我得不到她，就要把她毀掉！」

大牙除了愛好深度潛水，在交往兩年多的羽球教練男友「阿廖師」影響下，也愛上羽毛球運動，她因此帶動一票藝人朋友開始早起學打羽球，除了平常吃飯聚會，大家都開始注重運動增強體健。近期新型冠狀病毒疫情延燒，在全民抗疫的非常階段，希望藉由群星一起推廣運動，提醒大家防疫就從增強自身免疫力做起。

潘逸安、林佑星、亮哲、黃玉榮。（傳軒媒體提供）

大牙秀出比賽最後一名的獎盃。（傳軒媒體）

曾莞婷自稱以前是「球技不行，姿勢100」，由於屆時比賽最後一名要把寫著「敗」的特製鍋鏟獎盃帶回家，且在臉書連續po一個月，自知球技不佳的曾莞婷自暴自棄說「憂敗盃」得主應該就是自己了。不過她自嘲，似乎只要有攝影機在拍攝，她就會演員魂上身，表現特別好，眾人因此開玩笑說，屆時應該找平台合作做直播，這樣所有星友們應該都會表現很好。

曾莞婷打羽球。（傳軒媒體提供）

曾莞婷。（傳軒媒體提供）

亮哲透露，之前經常跳起來殺球，有一天突然發現好像閃到腰，由於受傷部位敏感，他又不敢跟老婆講，可能懷疑出來外面幹嘛，又成了眾人開玩笑對象，他笑說：「不過我有跟老婆講，閃到腰是用在什麼地方。還有直播給她看。」

亮哲。（傳軒媒體）

大牙男友「阿廖師」是羽球教練，卻是搭配曾莞婷的戰友，大牙笑稱，男友對自己超嚴格，就算她發懶，男友也會想辦法挖她起來，球場上更不能混水摸魚，連她大飆汗攤在球場，也會被以「妳的汗滴在球場，會害別人踩到滑倒」的理由趕走她。結果曾莞婷卻說「教練很溫柔啊，大概是把我當姊姊吧」，讓大牙無奈地說，男友對所有人都好，就是對她很兇，連六月都搭腔：「那應該是把我當阿姨吧。」

六月。（傳軒媒體）

大牙和男友阿廖師。（傳軒媒體提供）

潘逸安帶著老婆Vivian以及才3個月大的女兒「米估」現身球場陪打，愛小孩的阿廖師和眾人一起圍著嬰兒猛瞧，逗弄著寶寶。六月爆大牙不婚不生，不過大牙說，在與小7歲的男友交往後改觀，「因為我想要放棄急救時，有人幫我簽字，所以還是得結婚，不過會採登記方式。」但她說自己雖然也愛小孩，但無法忍受自己變胖變醜、為孩子把屎把尿、無法吃辣（餵母奶）等，決定不生小孩，六月則以過來人的經驗笑說：「那些都還好，等孩子會頂嘴才是大事。」

(中時 )