大陸外交部發言人耿爽11日在回答新冠肺炎疫情對中國經濟影響的相關提問時說，中國大陸經濟的基本面以及長期向好的趨勢不會因為疫情而改變，我們有能力把疫情對經濟的影響降至最低。

《新華社》官方微博《新華視點》引述耿爽的話說：「近日國際貨幣基金組織、世界銀行等國際機構都表示，中國有足夠的政策空間來應對疫情，中方防控疫情的努力有效降低了世界經濟可能面臨的風險。中國的抗疫鬥爭既是為自己，也是為世界。支援中國、幫助中國，也是在維護國際社會共同利益。」

(中時電子報)