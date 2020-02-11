因應新冠肺炎疫情，EX-亞洲劇團避開舉辦大型演出活動，並推出小型活動「青年編劇工作坊」，盼能儲備更多藝文能量，讓藝文發展能夠長遠且持續。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安指出，藝文參與是長遠的社會參與，若疫情嚴重到取消演出，不僅是觀眾與團隊的遺憾，對於要再建立票房熱度更是相當不容易，因此呼籲民眾做好自主隔離、出席活動時配戴口罩、勤洗手，落實防疫同時，也希望民眾能藉網路關注更多表演團隊訊息動態，或參與小型活動維持藝文習慣。

EX-亞洲劇團獲國家文藝基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」肯定，並積極努力培育在地藝文人才，今年規畫推出小型活動「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，厚植在地人才。林浿安說明，EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥原定要赴柬埔寨開辦編劇工作坊，但因東南亞疫情逐漸升溫而取消，因此盼藉由在台開辦青年編劇工作坊，為在地留下不一樣的藝術足跡。

EX-亞洲劇團指出，青年編劇工作坊報名自即日起至17日止，上課期間為3月7、14、21、28日，由江譚佳彥授課，以資深劇場實務經驗及豐厚哲學觀點，搭配亞洲劇場特色編導方式，和每位學員的生活周遭故事改編為劇本，在程當中整理自我思緒、建構表達能力、提升藝術鑑賞能力，助在地文史資料作見證與探索，課程結業更有專業演員讀劇，培育在地青年成為下一個劇場新星。詳情可洽EX-亞洲劇團官網或https：／／lihi1.com／T7ATT。

(中時 )