高市計程車產業受到疫情衝擊，業績下滑2至3成。（柯宗緯攝）

新冠肺炎衝擊百工百業，減少民眾出門意願，高雄大眾運輸乘載率嚴重下滑，計程車、高捷、輪船掉了2至3成。各運輸工具也加強防疫措施，如小黃運將全程配戴口罩、乘客下車後進行車內消毒等，提供民眾良好乘車環境，盼順利挺過疫情。

高市交通局長鄭永祥表示，目前市府口罩主要配發在醫療院所第一線人員使用，另針對捷運、公車、輪船及計程車等大眾運輸第一線服務人員亦有少量配發，在計程車配發部分，主要以提供長照、通用、公車式小黃及共乘等服務至醫療院所的駕駛為主。

交通局運輸監理科長李啟清指出，6日起發送3000片口罩，給高市主要計程車車隊，1位駕駛約3至4片，作為應急使用，近日交通部將提供購買口罩管道，協助運將全面購得口罩。

李啟清透露，高市計程車有領牌約9100輛，受到疫情衝擊，業績下滑2至3成，此外捷運搭乘量上周下滑2至3成，輪船則減少3成多，除了民眾比較不愛出門外，學生族延後開學也是因素之一。

高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華提到，目前除要求計程車駕駛服務時全程戴口罩外，若有身體不適或自疫區返台民眾搭車時能全程戴口罩，除保護乘客自己外，也保護駕駛。

甘光華表示，小黃加強環境衛生作業，駕駛針對乘客可能碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等進行消毒。

(中時 )