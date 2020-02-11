新冠肺炎請假霧煞煞，一張圖秒懂如何請假，而因應新冠肺炎，高中以下學校延後開學2周，配套防疫照顧假11日正式上路，雇主依法得准假，讓員工得以照顧12歲以下孩子。高市勞工局表示，目前尚未接獲員工申訴有「拒假」情形。另若因公被隔離可請公假，若非因公而需隔離者則依規定請假。

皮忠謀指出，防疫照顧假公布後，有雇主反映不清楚相關規定，勞工局特別提醒相關規範，依規定雇主須准假且不得視為曠工，以及強迫改請特休、事假，也不得扣全勤獎金，及以此為由解雇，否則可依違反勞基法裁罰2萬元至100萬元。

360d才庫事業群董事長楊朝安指出，若勞工在工作中感染新冠肺炎被要求隔離治療，或不幸因為感染肺炎而導致疾病、傷害、失能甚至死亡，這屬於公傷病假，期間雇主需依照勞基法的職業災害規定給予補償；若非因工作而感染，隔離期間可請普通傷病假、事假、特別休假或補休，並依照不同的假別領薪。

楊朝安提到，若勞工未感染新冠肺炎，但有接觸疑慮，經防疫單位要求進行自主健康管理，可請普通傷病假、事假、特別休假、補休或與雇主協議調整工作時間，並依照不同的假別請領薪水；假設是雇主對於收到「自主健康管理」通知書的員工，要求不要上班，屬於雇主受領勞務遲延，需支付全薪。

針對防疫照顧假及家庭過顧假兩者差別，楊朝安解釋，假設員工需親自照顧受「自主健康管理」要求的家人，或有照顧國、高中小孩需求，可依性別工作平等法規定請家庭照顧假。至於防疫照顧假則是若有照顧12歲以下小孩的需求，夫妻兩人當中一人，可以請防疫照顧假，時間為2月11日至24日。

(中時 )