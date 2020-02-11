因應新冠肺炎 蔡英文盼國策顧問協助反應輿論 17:182020/02/11 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文希望國策顧問能發揮影響力，宣導正確防疫資訊。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今日應邀出席國策顧問例行餐敘，總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文會中聚焦新冠肺炎的防疫工作，新年開春之際，台灣即面臨武漢肺炎的挑戰，防疫視同作戰，政府部門一刻都沒有鬆懈，政府各單位已經全面投入防疫，一定會全力防堵疫情。 蔡英文希望國策顧問，能夠一起發揮影響力，幫忙宣導正確的防疫資訊，降低不必要的恐慌。未來還有許多新工作與新挑戰，請國策顧問能夠適時反映社會動向和輿論，給予政府提醒與建議，並期許大家一起為台灣打拚。 (工商 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #國策顧問 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 口罩產量提升 蔡英文：優先讓第一線醫療人員使用 15:432020/02/11 政治 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 政治熱門新聞 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 蘇貞昌讚口罩實名制成功 網9字神問...回文狂譙！ - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 鑽石公主號確診135例 8旬台人咳血向蔡英文求救 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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