總統蔡英文今日應邀出席國策顧問例行餐敘，總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文會中聚焦新冠肺炎的防疫工作，新年開春之際，台灣即面臨武漢肺炎的挑戰，防疫視同作戰，政府部門一刻都沒有鬆懈，政府各單位已經全面投入防疫，一定會全力防堵疫情。

蔡英文希望國策顧問，能夠一起發揮影響力，幫忙宣導正確的防疫資訊，降低不必要的恐慌。未來還有許多新工作與新挑戰，請國策顧問能夠適時反映社會動向和輿論，給予政府提醒與建議，並期許大家一起為台灣打拚。

(工商 )