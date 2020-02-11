藝人伊能靜在武漢肺炎延燒後，先是捐贈50萬副醫療手套，11日再透過微博發長文表示找到1000件德國防護衣，預計2、3日可配達法蘭克福再轉運回大陸。伊能靜今（11日）凌晨在微博帶來好消息，表示自己透過友人找到德國防護衣1000件。疫情延燒後她積極尋找物資，看到各行各業的好友無懼感染的風險付出也讓她有感而發，「在我身邊，沒有人置身事外，沒有誰分武漢人、台灣人、河南人、上海人、成都人、東北人，生命之前一切地域標籤都不重要，所有人只想打贏這場戰役。」

她也喊話那些愧疚無法幫上忙的網友，遵守規定不外出、在非常時期照顧好自己、不情緒化就是對所有人最好的贈與，「一隻蝙蝠引起的蝴蝶效應，讓我們反省，每一個個人的行為，都可能改變整個社會，我們不再只是個人，更是群體。」看到武漢人留言答謝，她淡淡表示：「此時沒有武漢，只有我們。」感動無數網友。

伊能靜認為在生命之前，所有的地域標籤都不重要。（圖／翻攝自伊能靜微博）

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(中時電子報)