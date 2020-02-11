台灣大學體育室驚傳弊端！前台大體育室經理卓燕玲遭檢舉利用負責台大綜合體育館(台大小巨蛋)出租業務時，偽造簽呈協助廠商，致台大蒙受損失。教育部依背信罪嫌將卓女函送台北地檢署偵辦。由於檢調近日獲報，指卓女2017年明知體育館不能承辦演唱會，卻幫忙前偶像團體「5566」團員小刀(彭康育)的「量能文創」公司以專輯發表會型式，辦理陳奕迅演唱會，並對外收費，檢調將一併蒐證調查。

北檢承辦檢察官邱曉華已指揮台北市調查處蒐證，據了解，檢調近日擬約談涉嫌人卓女，另不排除傳喚體育室幹事林昱佑等多名證人調查。

檢調獲報，卓女是前台大主計室主任劉中鍵(現調任師大)妻子，屬於台大約聘人員，她因於2011年至2013年間，利用擔任台大體育室副理職務，擔任台大綜合體育館(俗稱台大小巨蛋)安排大型會議活動、行銷企劃、統計場地收入等業務。卓女遭檢舉明知廠商違反規定，卻偽造簽呈配合廠商，讓台大蒙受損失。

事後教育部政風處依背信罪嫌將卓女函送台北地檢署偵辦，北檢已指揮台北市調查處蒐證，教育部日前行文台大，要求台大將卓女調離職務接受調查。

但檢調近日再獲報，指卓女明知台大因台大綜合體育館從事演唱會，由於噪音過大，屢遭學生及附近居民抗議，自2014年起規定不能租給業者承辦演唱會。

但當時擔任台大體育室經理的卓女涉嫌指使下屬偽造「106年陳奕迅演唱會」企畫書，使原本按規定不能在3樓舉辦的演唱會變更活動名稱及竄改演唱曲數違規舉辦，讓陳原本只能以發表會名義演唱5、6首歌曲，卻違規放任陳演唱20多首歌曲，讓圖利廠商「量能文創」經紀公司，會後並遭學生及附近居民抗議。據了解，「量能文創」公司負責人彭康育是前偶像團體「5566」團員小刀。

此外，據了解，由於被台大調職的卓女，目前仍私下與廠商接觸，且台大對於本案處理態度極為消極，相關公文疑有滅失情況，引發曾經手公文的多名體育室人員恐慌，也紛紛向台大陳情、向檢調提供資料。

據指出，卓燕玲曾接受媒體採訪時表示，當初一切都是依照學校規定辦理，現在學校正在處理當中，她不便發言，謝謝關心。

(中時 )