彰化環保聯盟成員張淑芬表示，鄉長的所作所為讓所有村名都相當失望，所有居民都是開發案的利害關係人，要求座談會要公開透明。（吳建輝攝）

大村鄉長游盛表示座談會只針對廠商辦理，並不開放一般民眾入場，對不同的聲音，公所會廣納所有意見。（吳建輝攝）

鄉民製作手舉牌，到公所前抗議。（吳建輝攝）

大村鄉公所今天舉辦「大村科技產業園區用地可行性評估先期規劃」案廠商說明座談會，邀請近70廠商到場座談，由於該座談會只針對廠商辦理，並不開放一般民眾入場，因此引來當地環保團團體不滿，在場外抗議要求公開透明，鄉長出面解釋但居民不領情，雙方引起激烈口角。

大村鄉長游盛表示，今天邀集有意進駐的廠商到公所座談，目前科技園區都還在評估的階段，針對不同的聲音，公所會廣納所有意見，像是廠商意願，地方居民及地主的意願，針對問題下去做解決，希望能夠理性的溝通，大村科技園區未來對於整個大員林地區的發展相當可觀，還能增加在地居民的就業機會及地方產業的發展。

彰化環保聯盟成員張淑芬表示，鄉長的所作所為讓所有村名都相當失望，鄉長號稱愛大村，關心大家的健康與環境，現在的所作所為鄉民都在看在眼裡，讓人非常失望，不能因為沒有連任壓力就無做非為，所有居民都是開發案的利害關係人，要求座談會要公開透明。

「大村科技產業園區」計畫選定縣道137線山腳路下的快速道路旁東西兩側約268公頃土地開發，今年獲得縣府300萬元經費進行可行性評估，不料卻引發地方居民反彈，還組成自救會，強調要發展生態休閒觀光，拒絕設立工業區。

(中時 )