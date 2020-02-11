因應新冠肺炎(NCP)疫情持續升溫，不少廠商都提前宣布不同程度的退出 MWC 2020(全球行動通訊大會)。在今日英特爾(Inter)、聯發科(MediaTak)相繼宣布不參與本屆 MWC 後，最新宣布不參展的廠商就是日本運營商 NTT Docomo以及大陸品牌手機廠 vivo。

根據《Light Reading》網站報導，日本電信商 NTT Docomo 已透過官網發出聲明，表達「考慮到與會者、合作夥伴與員工的安全，我們決定退出(MWC)展覽。」報導解讀，Docomo 僅表達退出展覽，會否派員工至現場參展，仍無法確定。Docomo 隸屬 NTT (日本電信電話公司)旗下，是日本五大電信商(Docomo、Softbank、AU、eMobile、WILLCOM)中最大的。值得注意的是，Docomo 是目前第一個宣布退出 MWC 2020 的電信商，會不會讓其他電信商也群起效尤，值得持續觀察。

除了 Docomo 確定退出本屆 MWC 外，大陸廠商中先前僅有 TCL通訊、中興(ZTE)宣布取消 MWC 期間公開記者會、保持參展計畫，其餘大陸廠商可說是表態的相對緩慢。不過就在稍早之前，vivo 已發出聲明，宣布取消MWC 2020參覽與發布會。vivo 聲明指出：「vivo始終密切關注著新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，並就其影響對各項活動動態評估。鑒於現階段疫情影響範圍及程度，為維護員工健康及公共安全，vivo決定取消MWC 2020展覽與發佈會。原計劃MWC期間展示的APEX 2020概念機仍將在不久後與大家見面，屆時我們也將第一時間更新資訊。感謝各位關注vivo的合作夥伴、媒體和消費者的理解和包容，對於此變更可能給大家造成的不便，在此表達誠摯的歉意，謝謝您的體諒。」

截至目前為止，宣布退出 MWC 2020 展覽的廠商包含：LG電子、愛立信(Ericsson)、亞馬遜(Amazon.com)、輝達(NVIDIA)、英特爾(Intel)、聯發科(MediaTek)、Sony、Docomo 以及 vivo。中興(ZTE)、TCL通訊則是宣布取消記者會，但仍舊參展。除了這些廠商之外，有報導傳出三星也正考慮評估參與本屆 MWC 的計畫，有可能將會縮減參展規模。

雖然目前已有不少一線廠商主動宣布退出本屆 MWC，但主辦方 GSMA (全球行動通訊系統協會)的最新聲明仍堅持如期舉行的政策，並表示部分廠商退出本屆展覽的影響微乎其微，且公布當前全球仍舊有超過 2800 個廠商將會參與本屆 MWC。不過因應新冠肺炎疫情，GSMA 也已公布相關防疫措施，包含在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援，且將向與會者推廣「不握手政策」，以利防疫。此外，GSMA 最新的政策是來自大陸湖北武漢的旅客都不能參與 MWC 2020，且所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

(中時電子報)