環保署表示，因應這幾天空品不良狀況，中央及地方機關已啟動各項應變措施，包含啟動大型工廠降載、移動污染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等，積極因應空品不良狀況。

環保署空保處表示，針對昨日與今日台灣地區空氣品質不良期間，計有嘉義縣、高雄市、屏東縣成立應變中心進行應變，環保署已協調經濟部及台電公司進行協和、台中、興達電廠降載減排作業，截至今(11)日上午10時，降載電量共9668.8萬度，減量硫氧化物(SOx)333公噸、NOx氮氧化物(29.5)公噸及TSP(總懸浮微粒)2.4公噸，約有全台電廠每日污染排放量之12.5％的減量幅度。

空保處指出，另各地方政府總計已進行固定源稽查114家、露天燃燒巡查8次、營建工地巡查18處、道路洗掃329.6公里、河川裸露地防護2次、路邊攔檢車輛1238輛、鼓勵民眾減少私人運具措施2項、宣導防護措施54項，計減少TSP18.5公噸、SOx0.9公噸、NOx 0.9公噸、VOCs(揮發性有機物) 0.4公噸。

空保處同時強調，空氣污染來源眾多成因複雜，根據國內學者研究，工業占27.5％、車輛27.5％、其他來源占45％，並非單一污染源減量即可改善空氣品質，除了電廠減排外，包含鍋爐、船舶空氣污染排放、移動污染源、餐飲油煙、露天燃燒、逸散性污染源等均須同時進行改善減排，改善成果才能事半功倍。

環保署空氣品質預報顯示，明(12)日環境風場仍為東南風，擴散持續偏差，空氣品質仍然不佳，周四(13)到周五(14)鋒面接近及西南風增強，中部以南位於迎風面，空氣品質稍轉佳，晚起全台降雨機率提升，竹苗以北可能因降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉。

環保署，提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

(中時 )