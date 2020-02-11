聯詠(3034)今(11)日舉辦法人說明會，展望第一季，營收有機會和去年第四季差不多，介於季減4.4%至季增加1.66%，至於2020年，聯詠維持樂觀預期，尤其是AMOLED驅動IC，總經理王守仁表示，「非常值得期待」，今年光是上半年出貨就會比去年全年多，TDDI出貨則預估全年落在6.5億套。

聯詠公布首季財務預測，單季營收落在158億~168億元，季減少4.4%至季增加1.66%，毛利率預計介於31%至33%之間，營業利益率預計介於14%至16%之間。

王守仁表示，第一季目前預估LCD Driver的需求是持平，但TV SOC(系統單晶片)需求不錯，應該會增加，至於小尺寸手機的需求，還是要等疫情控制後會比較明朗化。

聯詠積極拓展AMOLED驅動IC市場，王守仁說，今年光是上半年出貨就會比去年全年多，2020年非常值得期待，尤其是新的5G手機，將會以AMOLED為主要採用，對於今年AMLOED的Driver是樂觀的，且不只是手機，其他應用也開始送樣，包括穿戴等，且AMOLED毛利率會比公司平均毛利率好。

至於TDDI出貨，王守仁也預期相對去年會增加，初步估算全年會落在6.5億套附近，市佔率則是至少可以維持2019年水準。

目前聯詠製成還是以40奈米為主，28奈米則會在下半年會導入送樣。

談到去年底觸控IC龍頭新思科技(Synaptics)宣布以1.2億美金出售亞洲行動LCD、整合驅動暨觸控IC TDDI業務予北京清芯華創投資管理公司，對此，王守仁回應，「短期影響不大」。

另外，聯詠今年資本支出預估落在43億元，最主要是去年在竹北有購入一個新的辦公大樓，今年會攤提30億元，另外預估13億元的研發支出。

(時報資訊)