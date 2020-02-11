竹南鎮垃圾掩埋場火警，場方出動怪手協助開挖供消防人員布署水線灌救。〔謝明俊攝〕

竹南鎮垃圾掩埋場火警，從遠方就可看到大量濃煙冒出。〔謝明俊攝〕

竹南鎮垃圾掩埋場火警，消防出動2部消防車自附近溝渠取水中繼供水灌救。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南鎮衛生垃圾掩埋場，11日凌晨3點多傳出火警，占地廣達12公頃的掩埋場，火勢延燒面積約達1公頃，由於起火燃燒的2、3期掩埋場，所掩埋的廢棄物有許多木料，加上掩埋場地下產生沼氣的助燃下，造成嚴重悶燒，掩埋場調派4部怪手協助挖開掩土，協助消防隊員灌救，火勢至傍晚已獲得控制，預計晚間可完全撲滅。

竹南鎮垃圾掩埋場緊鄰西濱公路，是從1991年開始啟用，共分為3期，第一期已改為環保公園，第3期也已封閉完成植草綠化，目前僅剩第2期擴建區域仍在使用，火警發生就是由第2期開始。

11日凌晨3點27分，有民眾發現垃圾掩埋場冒出大量火光，立即向消防局119勤務中心報案，苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風獲報立即率領竹南、造橋等分隊人車趕往現場搶救，由於現場水源不足，並請頭份分隊派出大水箱車支援，並從附近農田灌溉溝渠中繼取水供應水線灌救。

消防人員到場發現，廣達12公頃的掩埋場，火勢延燒面積達1公頃，場內所埋設的沼氣放流管，冒出大量濃煙，顯示地下沼氣已被變成助燃物，火勢持續在地下悶燒蔓延，但火點被大量垃圾及掩土隔開，撲救困難。消防人員於是協請掩埋場支援怪手，將垃圾及掩土挖開，以利灌救。

掩埋場一共調來4部怪手協助開挖，火勢到11日下午4點，已獲得控制，目前仍有部分地點仍在冒煙，預計晚間可將火勢完全撲滅。

(中時 )