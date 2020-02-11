聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股11日反彈近百點，但整體大盤尚未脫離空頭格局，以價量結構觀察，11,600點附近仍存有大量賣壓，短線需量縮震盪打底且站穩11,600點至少3日後，才能視為短線轉多，因此現階段仍以小資金短線操作為主。
類股方面，被動元件下游電子代工服務（EMS）廠傳出3月起報價可能調漲三成以上，帶動整體被動元件族群全面走揚，華新科、奇力新等個股11日皆有逾5％漲幅，此預期心理可望帶動整體被動元件漲勢延續。
個股方面，本周納入投資組合的國巨，隨蘇州、東莞子公司接獲當地政府許可後陸續復工，加上積層陶瓷電容（MLCC）持續供不應求，漲價預期心理下，帶動整體被動元件族群走揚，預期將持續吸引法人資金轉入。
操作方面，大盤震盪期間，個股漲跌分歧，強勢族群中有弱勢股、弱勢族群中仍有強勢股，因此建議投資人可以朝被動元件、記憶體、宅經濟等熱門題材中走勢較為落後的個股布局。
(工商 )
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