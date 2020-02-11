倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開高震盪走高，終場上漲89.97點，漲幅0.78％，收在11,664.04點，櫃買指數同步收紅，終場走揚2點，漲幅1.41％，以143.6點作收。

三大法人方面，外資轉買0.68億元，投信轉買7.27億元，自營商續買12.94億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼1,011口多單，累計淨多單部位為34,889口，心態呈現相對謹慎保守。

雖然新冠肺炎疫情持續延燒、大陸幾乎全面封城、陸廠延遲開工及利空消息頻傳，但台股11日表現卻是可圈可點，主因在於以現今人類科技及醫學技術，相信新冠肺炎的危機將很快度過，2月遞延的消費及需求可望急速湧現，加上各國政府和央行陸續端出振興經濟的方案與措施，預期全球及國內經濟短時間內可望止穩回溫，股市也將提前反應。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，三大產品線成長前景樂觀，全年業績同步看旺，11日股價持續放量大漲，預期在多方趨勢與法人偏多心態不變下，只要量價不失控，後市續漲再創新高的機會可期。

此外，被動元件廠國巨、華新科、禾伸堂及奇力新等個股受惠漲價題材激勵，11日股價紛紛大漲外，晶圓代工龍頭廠台積電元月營收達1036.83億元，不僅連續6個月站穩千億元大關，年增率更達32.8％，除激勵自身股價強勢走高，也帶領創意、世芯-KY、信紘科、瑞紜、精材等相關個股同步強彈，其它包括CMOS影像感測IC設計業者原相、精密網版廠倉和、網通股璟德等表現同樣精彩，顯見隨利空逐步消弭後，後市行情相對可期。

(工商 )