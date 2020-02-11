華冠投顧分析師吳官隆表示，台股上市上櫃與陸股11日都呈現走揚，年後被破壞的行情暫時回溫，儘管短多有壓力，但指數仍持續挺進，12日至14日將反映市場消息，期能盡快淡化疫情干擾。

他認為，美股10日止穩往上，道瓊指數大漲174點、收在29,276點，費半指數亦強彈1.53％。綜觀亞股，陸股持續上攻，11日是中國開工的第二天，許多地方設法恢復營運當中，下午盤的上證指數漲0.5％。陸方採取寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，先前陸方對美國的部分產品實施關稅減半，暫時還未得到美方回應，但至少短線救市成功，暫看上證2,900點的攻防位置。

台股11日不少股票轉強，包括PA三雄及被動元件股全面帶量上攻，尾盤跌深的印刷電路板廠亦展開反攻，遊戲族群持續反彈，蘋概三王只有大立光不強。加權指數終場上漲89點、收在11,664點，留有量縮長紅K棒，12日多空交戰的機率高。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，11日漲0.62元、收16.7元，20日線壓力位於17.7元，KD指標在32想要轉強、持續增溫。本周二上漲有量，周三有機會維持強勢。

(工商 )