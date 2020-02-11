運達投顧分析師洪任浚指出，目前新台幣並未出現大幅走貶的現象，外資今年至今已賣超約540億元的股票，看來還留在台灣等待機會，一旦疫情利空消退，指數要創歷史新高也只是時間的問題而已。個股方面，本周納入投資組合的神基，強固型電腦獲德國BMW訂單，業績進補。

他認為，資金流向將決定行情走向，而金流的第一步即是新台幣匯率，所有外資要投資台股，都必須先過新台幣這關，當資金大量流入時就會造成新台幣升值，反之，若外資大幅匯出就會造成新台幣貶值。

從技術面來看，台股月均線仍維持下彎，扣抵值尚有11日的高值要扣，這10日內台股將進入盤整格局，等待均線收斂，預估指數會在11,500～11,750點附近打底，下有支撐、上有壓力，待指數回到11,500點附近，將是布局台股的最後機會。

另從族群面來看，5G相關個股仍是主流，PA三雄的穩懋（3105）、宏捷科（8086）及全新（2455）1月營收年增都高達五成以上，可見網通設備與智慧型手機需求相當強勁；而台積電（2330）也看好今年5G規格所帶來的換機潮，預估會有逾一成的成長空間，既然上游已預告方向，下游的相關族群亦將開始接獲訂單。

(工商 )