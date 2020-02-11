根據陸媒報導，中國大陸廣東省人民代表大會常委會11日通過一項武漢肺炎防疫決定，明確禁止濫食和交易野生動物。

綜合廣東媒體報導，11日上午廣東省13屆人民代表大會常務委員會舉辦第18次會議，審議通過「廣東省人民代表大會常務委員會關於依法防控新型冠狀病毒肺炎疫情切實保障人民群眾生命健康安全的決定」。報導中指出，相關決定11日起開始實施，此為廣東人民代表大會在防控新型冠狀病毒肺炎疫情時期所作的一項特別決定。

廣東是急性呼吸道症候群（SARS）的疫源地，民眾嗜吃野味聞名。報導中引述廣東人大常委會負責人表示，相關決定是明確提出「禁止濫食和交易野生動物」，並對野生動物的交易消費、食用及其違法責任作出詳細規定。

具體就是要求嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台、消費場所進行野生動物交易、消費活動。而個人責任方面，則是要求民眾革除濫食野生動物的陋習，對於出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品、濫食野生動物的違法行為，當局都會追究責任。

醫學專家相信，2003年爆發的SARS和近期的武漢肺炎都是因為中國大陸民眾濫食野生動物而觸發疫情。在武漢肺炎大規模爆發疫情後，中國大陸民眾呼籲當局禁食野生動物的訴求相當強烈。

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(中時電子報)