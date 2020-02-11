馬來西亞知名喜劇演員Abam日前傳出病逝消息，享年32歲。他的弟弟Ali隨後也證實了此消息，Ali受訪時情緒顯得非常激動，他難過的表示，「當時大嫂跟我說哥哥昏迷不醒，當我趕到哥哥家裡時，他已經沒有呼吸了」。
Abam和老婆Nor Hidayah結婚約3年，育有一名5個月大的兒子，Nor Hidayah悲痛地透露，「這2天他發燒，還一直說頭痛，勸他去醫院，他卻不要。他還說只是一般病痛」。孰料10日一早醒來，原本想要祈禱，卻發現Abam完全沒有反應。目前Abam的遺體已經下葬。
Abam的本名為Syed Umar Mokhtar bin Syed Mohd Redzuan，除了是名喜劇演員以外，同時也是Bocey團體中的一員。病逝的消息傳出後，人在日本的團員Fad心痛地在社群平台發文，「為什麼不等我回來？在遠方的我，好想再抱一抱你。」另名成員Acey也感傷的表示，「為什麼你要這麼早就…你的承諾呢？」
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(中時電子報)
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