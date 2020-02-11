武漢肺炎(2019新型冠狀病毒)疫情持續擴散，大陸死亡病例破千，國外也出現沒有大陸旅遊史的病例，各國政府紛紛祭出最嚴格的禁令，防堵疫情。先前對疫情輕描淡寫的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），10日在推特PO文時提到，近期越來越多沒去過大陸的人確診，並指目前所看到的疫情「我們可能只看到冰山一角」。

譚德塞指大陸以外疫情恐是「冰山一角」 ，籲全球做好準備。（圖／Reuters）

根據英國政府10日證實，5名公民在法國一處滑雪度假村遭受感染，追查發現與一名曾到新加坡開會的英國男子有關。而WHO全球傳染病預防部門負責人布里安(Sylvie Briand)指出，80名患者起初只有輕微感冒症狀，之後有15%的人確診，3%至5%的患者則需要接受重症治療。

譚德塞推文認為「小火苗也可以導致一場大火」，目標是持續防控疫情。（圖／Twitter）

譚德塞受訪時更表示，在大陸以外發現的部分病例可能造成「更大的火勢」，目前只是火花的程度，強調WHO將全力抑制疫情。比起一開始從容面對疫情、屢次護航北京，譚德塞態度明顯轉變，但是網友看了卻不這麼認為，甚至砲轟「現在才發現」、「不覺得有點太慢了嗎」？

譚德塞多次在記者會上為北京說話的行為引發爭議，華盛頓郵報在報導中表示，WHO在疫情爆發之初發布了錯誤安全感訊息，這樣的行為是否加速病毒散布，頗受外界質疑。

不過《英國廣播公司》（BBC）觀察，比起一開始的從容的態度，譚德塞的最新說法出現明顯對比，他先前訪問大陸時大力讚揚北京的防疫工作。譚德塞10日雖然說明現在的狀況還只是「火花」程度，但小火花也能導致一場大火，加上近日出現未前往大陸旅遊的人也有有傳播病毒病例，似乎他也意識到事態嚴重性，還呼籲，「我們必須團結對抗病毒，保證疫情免於失控。」

針對外界評論，WHO也發表聲明，「確保溝通的公開性」是控制疫情的關鍵，譚德塞「歡迎且期待各界努力檢討回應疫情的方式，但大家必須目前的焦點應該注意在結束這場疫情之上」。

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(中時電子報)