三芝動物之家遛狗區。(新北市動保處提供╱吳亮賢新北傳真)

櫻花季來臨，新北市三芝區1.6萬多棵櫻花逐漸綻放，風格各異的山櫻花、八重櫻、吉野櫻，將三芝點綴得美侖美奐，其中位於圓山里青山路的三芝動物之家更是出名的賞櫻休息站，吸引許多民眾帶著毛寶貝一同欣賞美景，同時還能登山健行，健康又舒適。

每年到了櫻花季，三芝青山路櫻花盛開的景象，總成為民眾打卡熱點，位於青山路旁的三芝動物之家，也因此彩繪一道櫻花牆，與櫻花街景相互輝映，許多民眾都會來此歇腳休息，另還可從旁邊的二坪頂登山步道登上觀景涼亭，盡賞北海岸風光。

一名歐小姐表示，自己常帶毛寶貝來三芝動物之家散步，這裡空氣非常好，寬廣的青山路更是和毛寶貝約會的好地方，此外也可陪伴動物之家的浪浪們，幫牠們拍照、分享認養照片及動態資訊，協助牠們找到溫暖家庭，響應以認養代替購買。

農業局長李玟表示，櫻花盛開期間，民眾可帶毛寶貝一起來三芝動物之家出遊運動，不僅可增進彼此間的默契及感情，減少寵物焦慮、不安的情緒反應，更能增加寵物運動量，避免過度肥胖，另也呼籲飼主記得要為毛寶貝打晶片，完成寵物登記，繫上牽繩隨時注意毛寶貝的動向，以免走失。

(中時 )