武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情在大陸四處蔓延，各地醫療系統成千上萬的醫護人員，陸續前往武漢支援，築起白色長城，守護病患安全。
海峽兩岸的音樂人對此深受感動，聯合創作了歌曲《白色長城》，為醫護人員加油打氣。歌詞作者巫月樺為台灣人民報社社長；盧洪亞曾為網紅神曲《我要去高雄》以及《我是中國人》《飛奔身北京》《海的那頭》等歌曲作詞，現為福建省流行音樂學會常務理事、廈門市作家協會會員。歌曲由知名音樂人張振作曲和製作，廖寶軍監製。歌手沈亭亭是山東淄博市的一名護士，她將自己的理解融入歌曲演繹，令聽眾感同身受。
附：歌詞
白色長城
作詞：盧洪亞 巫月樺（台灣）
作曲：張振
習慣了，午夜的電話鈴
那是奔赴，前線的命令
我隨時能放棄，甜蜜的愛情
白衣口罩，是我的盔甲
穿上它，我就變得神聖
我的武器，是消毒液和針筒
拿起它，能發起悲壯的衝鋒
後來也學會放下孩子的哭聲
老人的囑託 朋友的問候
一個～我，是個小女生
千百個我，組成白色長城
我迎著，莫名疫情向危機前行
一個～我，是個小女生
千百個我，組成白色長城
武漢歸來，我們還她 一場完勝
習慣了，晝夜的交替
那是觸及 靈魂的使命
我隨時能喚醒，內心的激情
白衣口罩，是我的盔甲
穿上它，我就變得神聖
我的武器，是消毒液和針筒
拿起它，能發起悲壯的衝鋒
後來也學會放下孩子的哭聲
老人的囑託 朋友的問候
一個～我，是個小女生
千百個我，組成白色長城
我迎著，莫測疫情向危機前行
一個～我，是個小女生
千百個我，組成白色長城
武漢歸來，我還她一場完勝
＃新型冠狀病毒 ＃大陸 ＃兩岸 ＃音樂人 ＃白色長城 ＃加油 ＃醫護人員
(中時 )
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