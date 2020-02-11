武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情在大陸四處蔓延，各地醫療系統成千上萬的醫護人員，陸續前往武漢支援，築起白色長城，守護病患安全。

海峽兩岸的音樂人對此深受感動，聯合創作了歌曲《白色長城》，為醫護人員加油打氣。歌詞作者巫月樺為台灣人民報社社長；盧洪亞曾為網紅神曲《我要去高雄》以及《我是中國人》《飛奔身北京》《海的那頭》等歌曲作詞，現為福建省流行音樂學會常務理事、廈門市作家協會會員。歌曲由知名音樂人張振作曲和製作，廖寶軍監製。歌手沈亭亭是山東淄博市的一名護士，她將自己的理解融入歌曲演繹，令聽眾感同身受。

附：歌詞

白色長城

作詞：盧洪亞 巫月樺（台灣）

作曲：張振

習慣了，午夜的電話鈴

那是奔赴，前線的命令

我隨時能放棄，甜蜜的愛情

白衣口罩，是我的盔甲

穿上它，我就變得神聖

我的武器，是消毒液和針筒

拿起它，能發起悲壯的衝鋒

後來也學會放下孩子的哭聲

老人的囑託 朋友的問候

一個～我，是個小女生

千百個我，組成白色長城

我迎著，莫名疫情向危機前行

一個～我，是個小女生

千百個我，組成白色長城

武漢歸來，我們還她 一場完勝

習慣了，晝夜的交替

那是觸及 靈魂的使命

我隨時能喚醒，內心的激情

白衣口罩，是我的盔甲

穿上它，我就變得神聖

我的武器，是消毒液和針筒

拿起它，能發起悲壯的衝鋒

後來也學會放下孩子的哭聲

老人的囑託 朋友的問候

一個～我，是個小女生

千百個我，組成白色長城

我迎著，莫測疫情向危機前行

一個～我，是個小女生

千百個我，組成白色長城

武漢歸來，我還她一場完勝

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(中時 )