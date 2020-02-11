天道盟太陽會24歲許姓男子，平日以新北市樹林區某洗車場為據點，常率眾在樹林、土城及三峽區以暴力脅迫被害人，甚至在街頭將被害人手臂砍斷。刑事局偵查二大隊蒐證後，將許男等7嫌拘提到案，詢後依組織、殺人未遂、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

許嫌辯稱，他是為了挺小弟，才找人幫忙處理債務或感情糾紛，並未動手或教唆，砍斷被害人手臂起初也是為了處理感情糾紛，沒想到卻認錯人。

警方調查，去年8月間，許嫌旗下一名幫眾在新莊遇到互有嫌隙的陳姓男子，立即打電話給許嫌撂人支援，許嫌糾集4、50人分持西瓜刀、球棒等，將陳男砍殺成重傷，連手臂也都被砍斷，接回後已失去功能。

另外，許嫌為向蘇姓男子索討3萬元債務，涉嫌教唆約30名幫眾前往三峽一家燒烤店圍堵，不料，反遭蘇男開槍還擊，眾人倉皇逃離現場。隔月，許嫌教唆幫眾到被害人家門口丟擲信號彈並砸毀機車恐嚇。

刑事局與新北市蘆洲分局、台北市刑大共組專案小組，報請新北地檢署檢察官李秉錡指揮偵辦後，將許嫌等7人逮捕到案，查獲太陽會圖騰徽章、球棒、木棍、開山刀、空白本票、借據及K他命毒果汁原料等大批贓證物。

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(中時 )