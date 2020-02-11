台中州廳為百年國定古蹟，台中市長盧秀燕宣告整修完成後，市府不會交出去，決定「自有保持、自有維護、自有發展」。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

百年國定古蹟台中州廳無償交中央代管生變！台中市長盧秀燕11日在市政會議中正式宣告，台中州廳為百年國定古蹟，台中的無價之寶，整修後變成「國美二館」是「做人細漢」，市府不會交出去，環保局、都發局均遷回辦公，並保留文化展覽及會議空間，提供民眾使用。

台中州廳為百年國定古蹟，去年啟動修復工程，前市長林佳龍曾與文化部簽署國立台灣美術館台中州廳園區合作意向書，計畫轉型升級為國家級藝術場館。盧秀燕上任後，地方對台中州廳轉型為「國美二館」傳出反對聲浪。

台中市政府行動市政會議11日移師西區公所舉行，盧秀燕在會中表示，台中州廳是百年國定古蹟， 等級和總統府一樣，價值不只百億，是台中的無價之寶，成為「國美二館」是「做人細漢」，大家無法接受。她強調，「放心，不會交出去」，未來整建完成，環保局、都發局均遷回辦公，另有文化展場及會議中心，活化再利用。

盧秀燕表示，台中州廳整修經費由中央補助新台幣3.8億元、地方編列2.5億元，總計6.3億元。前市府規劃整修完成，將無償交由中央代管，但是地方民意擔心官署遷移後，將讓舊市區更沒落，經慎重討論後，市府決定「自有保持、自有維護、自有發展」，修建完也保留文化展覽及會議空間，提供文化或民眾使用，請當地民眾放心。

(中時 )