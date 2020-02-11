◎公主號台人向蔡求助 府:與日方持續交涉

鑽石公主號郵輪武漢肺炎群聚感染，台籍旅客向蔡英文總統發出求救信，總統府發言人丁允恭今天表示，蔡總統已經獲知此事，政府相關單位持續與日方保持緊密聯繫交涉，給予必要協助與支援。

◎菲對台旅遊禁令 1680台人受波及

菲律賓衛生部10日晚間根據世界衛生組織（WHO）的政治定義和「一個中國」政策，從11日起禁止我國旅客入境菲律賓。觀光局表示，受波及旅客約有1680人。

◎隔離者趴趴走送龜山島 陳：可考慮當成惡魔島

新冠肺炎疫情讓各國大傷腦筋，眼見停泊在日本的「鑽石公主號」隔離方式引發爭議。國內有企業家今（11）日在平面媒體刊登半版廣告，建議政府將龜山島建設成「防疫專區」，收容從疫區回國的國人。對此，陳時中表示，對於「趴趴走」的隔離者可以考慮送去。

◎港澳星旅遊警告升級 陳時中：搭機是高風險的事

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，在泰國、澳門、新加坡都已出現社區感染。中央流行疫情指揮中心宣佈，即起將港澳旅遊警告提升至第3級警告，民眾非必要切勿前往旅遊；新加坡提升至第2級警告，民眾前往應加強防護措施；泰國則提升為1級注意，應遵守一般預防措施。指揮官陳時中強調，搭飛機是高風險的事情，請國人沒必要盡量避免。

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