日本厚生勞動省11日宣布，搭政府包機從湖北省武漢市返日的2名男性確診感染新型冠狀病毒，兩人都是經過多次病毒檢查，從原本的陰性反應變成陽性。加上這兩例使搭包機返日日僑的確診感染新冠肺炎的病例達12例。

11日確診的是搭第1班包機返日的50多歲日僑，他下機後因病毒檢查沒問題，而被送往千葉縣勝浦的旅館隔離。他在1月30日和2月8日的兩次病毒檢查時都呈陰性反應。他於7日因發燒送醫，治療後症狀不見改善，10日做第3次病毒檢查時呈陽性反應。

另1位確診的是搭第2班包機回國的40多歲男性，他在第1次病毒檢查時呈陰性反應，因他與小孩一起返日，故返家自主隔離，但因出現症狀而又做了1次病毒檢查，結果變成陽性反應。

日本1月29日返國的首班武漢撤僑包機載回的206人，除了感染者之外都在千葉縣勝浦的旅館隔離，由於已經過了世界衛生組織（WHO）發表的12.5天的潛伏期，故11日一早起開始對住在旅館的170人進行病毒檢查，12日結果出爐，確認沒有感染的話，預定12日晚間即可返家。日本第5班包機最快將於本周末出發。

(中時電子報)