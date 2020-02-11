搶攻情人節甜蜜商機，永豐棧風尚點心坊選用水果皇后「無花果」為主題，一口氣研發六款無花果系列甜點，以精湛手藝演繹「戀愛的滋味」！永豐棧表示，無花果並非無花，反而是更深情地將花開在心裡面，內涵有「摯愛」的寓意，巧妙傳達期盼戀人們都能專情不花心、甜甜蜜蜜地讓戀情開花結果，守護幸福直到永久。

六款無花果系列甜點，包含「微醺繆斯：白蘭地無花果巧克力淋面慕斯蛋糕」、「熾燒紅酒丹麥」、「無花果流芯氧氣麵包」、「戀愛泡泡：無花果杏仁餅乾」、「蜜糖苞子起士塔」、「紅心皇后可可長條蛋糕」等。

風尚點心坊主廚特別推薦「微醺繆斯：白蘭地無花果巧克力淋面慕斯蛋糕」。雪白藝術雕花，象徵純潔真摯的愛情，躍身蛋糕表面的巧克力球，宣示著讓愛情不斷轉動，永保新鮮的靈動底蘊；酒漬無花果粒揉合可可內餡，口感豐潤多滋，彷若戀人繾綣浪漫的幸福香氣，每模650元／6吋。即日起至3/14，情人節全系列甜點享85折優惠！

永豐棧酒店表示，2/14情人節當天，風尚西餐廳午、晚餐時段同步推出「愛你一世」情人節拼盤＋沙拉吧雙人套餐，每套售價2,114元，精選主菜「美國去骨牛小排＆蒜脂明蝦」或「荷蘭汁鮭魚＆蒜脂明蝦」二選一。

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