睽違樂壇13年的蘇慧倫，即將推出第16張專輯《面面》，也將在3月1日舉辦「蘇慧倫2020面對面新專輯首唱會」，不過近日新冠肺炎疫情影響，蘇慧倫提醒歌迷多留意身體的健康狀況、勤洗手，在必要的時候戴上口罩，現場會備有酒精消毒，希望讓大家安心的來參與，若因疫情無法前來的海外朋友，也不要覺得遺憾，健康才是最重要的。

蘇慧倫將推出第16張專輯《面面》，由多位頂尖音樂人聯手打造。（相信音樂提供）

回歸再展開藝界人生，蘇慧倫表示家人都很支持，有工作時老公就會幫忙照顧小孩，感謝辛苦的老公，對於音樂工作樂此不疲的她，需要適應身分角色轉換，笑稱「工作時要催眠自己美若天仙，回到家就是落入凡間。」

多年未投入完整音樂作品的蘇慧倫，坦言再次發行專輯需要勇氣，「在樂壇空白了很長一段時間，而我的生活節奏也和以前很不同，所以要再次發專輯是蠻需要勇氣的，要找回那個站在舞台上的感覺，心情會緊張也興奮，但我知道很多歌迷等了很久，我希望專輯裡的歌還是能帶給他們想要的力量，陪伴在他們需要的時候」。

《面面》收錄10首歌曲，並由音樂人陳君豪、黃韻玲、四分衛陳如山、葛大為、HUSH、張震嶽、艾怡良、TIZZY BAC陳惠婷、黃建為、黃韻仁、Yellow黃宣聯手打造，求好心切的專輯製作人陳君豪，更將專輯母帶特地送至美國製作，蘇慧倫從前端收歌期到後製混音，全心投入每個環節，她說：「在錄音室工作還是最有趣的，聽著一首歌從demo到最後完成的作品，感覺很有生命力。」

新專輯主視覺邀請曾拍攝VOGUE等時尚雜誌攝影師周墨掌鏡，專輯預購視覺則由金曲裝禎設計師楊士慶操刀。3月1日下午4點於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦「2020面對面新專輯首唱會」，蘇慧倫笑說「因為要唱新歌，要把歌練熟、歌詞背好，感覺就有點像考試，舊歌如果不小心忘了就把麥克風丟給大家唱」。

(中時 )