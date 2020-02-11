暨南大學櫻花季將推出茶席等賞櫻活動。（廖志晃攝）

國立暨南國際大學櫻花季11日登場，今年以「花舞愛林．櫻揚暨大」為主題，配合賞櫻盛會，在3月11日之前，將陸續推出音樂、舞蹈、茶席和野餐等節目；新冠肺炎疫情蔓延之際，到戶外賞櫻花，身心舒暢更能保持健康。

暨南大學位於台灣地理中心埔里鎮，校地面積達150公頃，校內種植上千株的台灣山櫻花（有單瓣與重瓣）、垂櫻、普賢象櫻、泰國櫻花、日本富士櫻、昭和櫻及八重櫻等等，每年櫻花盛開時，將暨大點綴成世外桃源，吸引遊客到訪，也被日月潭風管處、南投縣政府及埔里鎮公所列為賞櫻重要景點。

暨大校長蘇玉龍表示，原本這個時節花都已經開5成，可能因為氣候異常，目前櫻花都是含苞待放，預計再過1周將陸續進入盛開期。

日月潭風管處和暨南大學，在櫻花季期間，將在校內櫻花林舉辦結合櫻花、茶道與風味野餐的賞櫻活動，還有音樂、舞蹈等表演節目，讓遊客在櫻花樹下「賞櫻花、品好茶、吃風味特餐、看表演、聽音樂」， 遊客可以自行攜帶坐墊野餐，享受浪漫繽紛的時光。

(中時 )