凱擘大寬頻與聯新國際醫療集團跨界合作，攜手打造「HealthCare健康保健室」，即日起提供24小時健康諮詢服務，並結合聯新國際醫院桃新分院在地化專業保健服務，推動居家健康管理，建立更便利的遠距健康照護服務機制，隨時掌握家人健康狀況。

凱擘與聯新國際醫療集團共同推出的「HealthCare健康保健室」，由凱擘打造雲端平台及系統建置，聯新國際醫療集團提供全時段、全方位的專業醫護團隊，用戶在家就能透過專屬APP享有健康諮詢、雲端紀錄、數值分析、主動追蹤和線上預約門診等多樣化服務。

「HealthCare健康保健室」目前提供「基礎型」、「健檢型」和「量測型」3種方案，任一方案皆包含24小時健康管理師即時健康諮詢、4項免費健康檢測（靜態足壓量測、醫學美容專業諮詢、失智症篩檢、阻塞性睡眠呼吸中止症候群篩檢）、醫院線上預約掛號、設備購買抵用券500元和活力元氣館商品抵用券最高500元，還能參加醫院每月舉辦的元氣講堂健康講座。

「基礎型」方案著重預防保健，24小時都能透過電話與專業健康管理師線上即時健康諮詢；「健檢型」方案提供高達20項檢驗內容、市價超過4,500元的專屬健檢套餐，除了可留存書面及電子健檢報告書，還有健康管理師協助後續健康問題追蹤及每月主動關懷服務。

「量測型」方案則適用於有慢性疾病史的人，健康管理師會在監測到用戶生理量測數值異常時，適時提供衛教及關懷、進行異常追蹤，若有緊急健康事件發生時，健康管理師可協調專責醫師提供處置建議，並依急迫性需求通報緊急連絡人，減輕家人照護負擔。

凱擘大寬頻優先提供北桃園區民眾在地化優質的保健服務，無論凱擘光纖上網新申辦用戶或既有用戶，皆可以每月79元起的好康優惠價申辦「HealthCare健康保健室」服務，守護家人健康就找凱擘大寬頻「HealthCare健康保健室」。

(中時 )