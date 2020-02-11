一對楊姓夫婦日前搭乘客運出遊，卻在竹南火車站後站的公車站牌上車後，13歲女兒未及上車走失，楊氏夫婦發現女兒不見，趕緊在下一站下車報警協尋，在竹南所佐警熱心協助下，順利尋回女兒。

竹南警分局竹南派出所巡佐林定正、警員王景威，日前接獲楊姓民眾報案指稱，在竹南火車站後站苗栗客運站牌與小孩走散，需要警方協助。

據楊某向警方表示，他們全家搭乘客運出遊，當他們在竹南火車站後站的苗栗客運站牌上公車，13歲的女兒卻未搭上同一班公車，夫妻倆發現女兒不見，趕緊在下一站下車，返回原處，卻找不到女兒。由於女兒原居住於中國大陸，對竹南人生地不熟，十分擔心女兒安危，才向警方求助。

警方研判楊童應還在站牌周邊，於是在附近展開搜尋，終於在竹南火車站後站旁停車場內尋獲楊童，警方將楊童帶至客運站牌與家人團聚時，楊民全家對警方協助，十分感激，結束一場驚魂記。

(中時 )