花燈協會黃敏芳老師--最佳支援與建議。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

作品完成--公明飛寶-逐夢飛翔。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會的主展區自109年2月8日至2月23日於后里花博園區隆重登場，除了有各式各樣的主題花燈吸睛外，花燈競賽燈區全國花燈競賽作品更是讓人眼睛為之一亮、鎂光燈閃不停！

教育局指出，清泉崗機場比鄰的沙鹿區公明國小，因附近航空產業密集，可說位於航空城，該校與飛機結下不解之緣！該校以學校的吉祥物｢公明飛寶」為發想，以活潑可愛的兒童為圖像，並結合沙鹿在地「鹿」造型藝術，製作出「公明飛寶-築夢飛翔」作品。

活潑可愛的公明飛寶們，搭乘飛機，滿載希望與夢想，藍天白雲，海闊天空，鯤鵬展翅，逐夢飛翔！男飛寶「飛飛」喜歡觀察動植物及DIY玩具的鹿精靈，夢想成為科學家；女飛寶「萌萌」喜歡學習多元文化及藝術美感的鹿精靈，夢想去環遊世界。而鹿代表了大自然；藉由作品呼籲人與自然和諧相處，愛護環境，並彰顯學校以「飛行」為核心的亮點特色─公明領航 逐夢飛翔！

公明國小主任陳素甄說，回憶起去年暑假，由她帶領學校老師們到神岡區社口國小參加5天花燈製作研習時，因大家是製作花燈的門外漢，常常發生手指燙傷、刺傷，但在專業團隊的帶領下，一群人從原本「非出於自願」的團隊，到放學後繼續留校挑燈夜戰，進而做出了璀璨的花燈！

公明國小校長楊富全表示，學校能將吉祥物公明飛寶從平面到立體，除了感謝台中市能舉辦2020台灣燈會外，也要感謝中華花燈協會黃敏芳老師帶領他的團隊，用心指導每個初學者；從骨架、彩燈放樣、佈燈、焊接到組裝，除了給師生們很多的指導和建議，並隨時為大家加油打氣、建立信心。

教育局長楊振昇強調，2020全國花燈競賽的參賽作品高達598件，作品不僅質量並重，且處處充滿驚喜；歡迎大家一起來台中遊玩、賞燈，全國花燈競賽，漂亮出擊、精彩可期！

(中時 )