王品集團（2727）公佈1月兩岸合併營收14.1億元，年增1.42％。兩岸事業群中，大陸王品因新冠肺炎影響多數門店無法營業，上月營收4.1億元，年減34.26%，惟台灣王品因強化經營體質策略奏效，持續維持成長的態勢，單月營收突破10億元、年增29.91%，創近5年來元月新高。

展望後市，面對新冠肺炎疫情持續蔓延，王品集團在兩岸同步推出「安心專案」，全體門店人員，包含大廳服務、內場主廚在每天營運前，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手等消毒程序，服務同仁胸前配戴「今日體溫」表，確保「溫度看得見、用餐更安心」，每60分鐘定時以酒精消毒，在消費者入座前，座位區都以75%稀釋酒精消毒，一方面全力守護同仁健康，另一方面提供消費者更安心的用餐環境。

為搶攻情人節餐飲商機，王品集團各品牌推出各種好康優惠促銷，夏慕尼今年情人節重點推出二道夢幻主餐：「澳洲和牛」、「可可鴨胸」二選一，每套1,268元+10%，情人節檔期推出「夏慕尼情人結」活動，情人用餐有機會抽中GEORG JENSEN LOVE KNOT純銀手鐲。西堤牛排也推出凡點購兩客經典套餐，可享299元加價「白酒嫩煎干貝」乙份，限量8800份。

Su/food推出La Sants情人節套餐，以「國王爐烤牛肉」、「女王香煎鮭魚」、「騎士嫩煎雞腿排」（三擇二）組成，每套1,314元+10%／兩人。沐越Mu Viet推出「越是愛你 情人套餐」，每人甜蜜價520元+10%，還可加購限量「紅酒小酌」99元/杯。享鴨更於情人節前推出烤鴨花束，只送不賣，只要消費者3/8前參加指定活動，享鴨就抽出10名幸運兒，餐廳將於於3/14白色情人節當天為客人送烤鴨花束另一半。

王品台灣事業群一月營收成長近3成，主要是受惠春節連續假期、聚餐效應加持。夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店，連續兩個月成單月千萬業績店王。同時，為增加營運動能，王品集團多角化經營餐飲事業，成立萬鮮公司並首度推出「冷凍年菜組合預購」，提前完銷。此外，春節前後因為氣溫驟降，火鍋品類特別受歡迎，青花驕、石二鍋湯底外帶業績增長，也為集團營收挹注活水。

(工商 )