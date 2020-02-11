伴隨出貨推進，惠光（6508）1月營收1.6億元，月增39.8％；東鹼（1708）也因宜蘭廠營運回復正常貢獻，1月營收3.49億元，年成長41.5％。和益（1709）則因新冠肺炎疫情帶動民生清潔防疫，1月營收7.71億元，較去年同期成長24.23％。

和益表示，農曆年後因疫情擴散，大陸廠商復工延後關係，亞洲LAB現貨持續緊張，目前呈現供不應求的狀態，接單能見度由第一季拉長到第二季，售價亦逐步調漲。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。其中，惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

惠光公告旗下上海惠光環境科技獲准2月11日復工，浙江惠光生化也已向政府提出復工申請，將配合政府防疫作業及復工通知辦理。

和益產品包括烷基苯、壬酚，烷基苯年產12.5萬噸，台灣市占率98％，全球市占率2.99％，壬酚年產為4萬噸；目前兩岸營收占比各約23％、24％。

有鑑大陸在壬酚產品進口課徵5％關稅，加計反傾銷稅相關稅賦成本約一成，和益與長春合作於大陸常熟建置壬酚廠產線，強化內需耕耘。

和益指出，烷基苯為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之上游原料。新冠肺炎疫情提高防疫意識，帶動民生清潔劑用量，伴隨疫情擴散，增添價格支撐。

東鹼硫酸鉀營收占比約五成、純鹼代理約20％、散裝航運則約26％；先前擁有13艘輕散裝船均已出租，另有2艘船加入營運，船隻總數推進至15艘。

(工商 )