Apple近日被《時報周刊》直擊與名醫趙國翔甜蜜約會，她11日錄華視《天才衝衝衝》提及年假到日本銀山溫泉旅行，這趟旅遊就是男方默默策畫好的驚喜。兩人是因共同朋友夏和熙牽線，Apple與他約會後，聊天才發現對方是《醫師好辣》醫師來賓之一，趙國翔年假已見過女方父母，她曝爸媽感想，「媽媽這次要我多觀察對方，但他們覺得男方很孝順，穩重又成熟。」

Apple日前在西門町被直擊約會型男牙醫趙國翔，兩人在西門町看電影。（圖／CTWANT攝影組）

Apple表示，趙國翔一開始約會就表示很喜歡她，「他是很好的人，我以前交往的男生，從未碰過摩羯座，後來了解，這個星座跟牡羊很合。」她讚男方，「他對我跟我妹都很好，對我周遭的朋友也很好，以前的情事我付出很多，希望現在交往的對象可以比較疼我，為我付出。」她提及兩人感情發展很自然，現在算是穩定交往中。

Apple依偎著趙國翔，今日透露雙方有結婚念頭。（圖／CTWANT攝影組）

至於這次交往是否以結婚為前提，Apple表示：「我覺得是耶，現在年紀不太可能交往隨便玩玩，或是短暫陪伴，我們是朝著這個方向前進。」她笑稱因為藝人戀情見光死，所以他們都很保護這段戀情，希望大家多給一點空間，更忍不住笑喊，「去跟我妹，他們是台韓戀。」

(中時 )