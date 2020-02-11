新生代R&B歌手吳卓源（Julia）首次受邀前往海外參與全球四大時裝周之一的倫敦時裝周，擔任旅英設計師品牌APUJAN2020秋冬發表時裝秀的品牌看秀嘉賓，這也是她第一次前往英國，除了時裝秀，她也期待參觀倫敦街頭的建築物、悠久歷史的博物館和當地的人事物，期許在工作之餘，有多時間跟機會可以感受充滿個性文化的音樂之都。

吳卓源5月30日將在新光三越台北信義新天地A11六樓的信義劇場Legacy MAX舉辦「Julia吳卓源5:30Live in Taipei」售票演唱會。（華風數位提供）

今年1月初吳卓源感染A型流行性感冒，在醫師建議之下，整個工作團隊早已準備好不少口罩和乾洗手，如今新冠肺炎疫情爆發，正好可以持續使用。吳卓源也呼籲粉絲，「大家要跟我一樣好好照顧自己，健康至上，勤洗手，適度運動，一起渡過這段低潮時期」。而她近期更擔任起「衛生股長」，強制工作人員「一人用一坨乾洗手」，加強自身防疫。因疫情影響，目前已有近10場活動取消或延期，損失超過新台幣7位數收入。

吳卓源首次受邀倫敦時裝周看秀嘉賓。（華風數位提供）

吳卓源先前在IG上PO文預告「5月30日大家留給我」，吸引上萬粉絲點讚及留言，11日也公布將在5月30日在新光三越台北信義新天地A11六樓的信義劇場Legacy MAX舉辦「Julia吳卓源5:30Live in Taipei」售票演唱會，對於演出內容，吳卓源笑說：「腦中有好多好多想法，有好多好多的歌想唱，所以我需要跟團隊好好討論一下，可以趁著這次去倫敦時裝周收集一點靈感」。

(中時 )