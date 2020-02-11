力抗情人節商機不被疫情殲滅，晶華酒店大搶回頭客，針對1990年至今、所有在晶華酒店完婚的佳偶們，推出一系列超值優惠祭出用餐7折、豪華客房住宿每晚3,456元、沐蘭SPA療程3,300元、以及成功介紹親友於晶華舉辦婚宴即贈送套房住宿等四項禮遇。

同時間，客房另推出「Sweet Suite」幸福住房專案，每晚7,800元即可入住精緻套房一晚，情人節當晚入住還可獲得限量Caviar House ＆ Prunier 情人節午茶組一套；3月14日前於館內用餐的所有賓客們，則可參加「BMW浪漫之旅」抽獎活動，有機會獲得晶華酒店集團旗下五星酒店三天兩夜的住宿劵，並於入住期間免費使用BMW豪華車款。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「每年有超過700對的新人在晶華酒店舉辦婚宴，30年來成就了將近21,000對佳偶，我們在規劃30週年的情人節活動時，即刻想到這些在晶華完婚的夫妻們，期望他們可以再度回到晶華酒店，回憶他們生命中最幸福的時刻、分享值得註記的愛情與親情。」

晶華即日起至3月14日客房也將推出「Suite Sweet」幸福住房專案，甜蜜優惠價格為7,800元，情侶或閨蜜可入住精緻套房二天一夜、享受大班Lounge服務、豐盛的自助餐早餐二客，此外，2月14日情人節當日入住的房客可加碼獲得百年歷史魚子醬品牌Caviar House ＆ Prunier推出的情人節午茶組一套(市價5,200元)。

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