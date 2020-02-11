大陸目前預估至少還有1億6千萬人將陸續返回城市開工，面對上班後口罩需求量暴增，大陸官方表示，要幫助口罩企業解決用工與原料問題，盡快實現滿載生產、24小時運轉不休息。

今天已是大陸恢復開工上班第二天，為因應恢復生產的諸多政策疑問，大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制上午召開記者會，就企業復工情況作上述表示。

《中央社》指出，大陸交通運輸部運輸服務司司長徐亞華表示，今年受疫情的影響，春運返程運輸客流比較分散、時間拉長；根據大數據監測分析，到2月18日春運結束，預計還有1億6千萬人要陸續返程復工。這是個極龐大的返成人潮。

目前大陸官方規定，進出公共場所、辦公室乃至工廠生產線均要配戴口罩，口罩產量能否滿足備受關注。大陸國家發展改革委員會秘書長叢亮表示，截至2月10日的最新統計顯示，口罩企業復工率超過76%，防護服企業復工率77%。

這當中尚有1/4產能未恢復，大陸國家發改委社會發展司長歐曉理指出，要幫助口罩企業解決生產復工遇到的用工與原料等問題，盡快實現滿載生產，甚至鼓勵可以採取兩班制、三班制24小時運轉，「做到人休息、機器不休息，盡量多生產」。

至於生產面，大陸中國醫藥集團董事長劉敬楨曾解釋「口罩不夠用」的結構性原因，他說，在大陸每張口罩的生產時間只需0.5秒，但是在消費者買到之前，必須有一條完整的產業鏈作支撐，原材料、生產、銷售以及打通三者聯繫的物流。

劉敬楨指出，口罩看似製造工序簡單，但生產流程比較複雜，必須有其他廠商作配套。加上口罩離開工廠生產線送到消費者手上，還需要7天到半個月。但現實是延期復工、產能滯後、流通停滯、需求疲軟、貨運物流風險，都給口罩生產企業帶來衝擊。

(中時電子報)