中山醫大分享電鍋乾蒸口罩正確方法。（圖／取自中山醫大臉書）

電鍋「乾蒸」口罩 不影響過濾力

自從中山醫學大學生物醫學科學系分享了電鍋乾蒸口罩後，這方法一時之間爆紅，但有人因為方法不正確導致口罩溶解，因此中山醫大特別在臉書說明正確方法。台北市議員王鴻薇笑稱，這樣會不會連電鍋也缺貨了？

中山醫學大學生物醫學科學系在臉書分享電鍋乾蒸口罩，該校職安系賴全裕教授發現，利用電鍋乾蒸（不加水直接按下煮飯開關，不是保溫喔！）3-4分鐘，五次後使口罩的過濾力遞減約7.5%，而75%酒精或高溫高壓法則大大降低口罩的過濾力呢！

而該校醫化系朱智謙教授以紅外線溫度計實測，電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C。過去文獻研究發現，65度C處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性。

至於如何乾蒸口罩？口罩不織布不耐熱，乾蒸時請務必不能直接讓口罩接觸電鍋底部加熱板，賴教授做了流程示範照片供參考。

希望對於大家在口罩缺貨時，可以透過適當消毒口罩應急使用，並非要大家都重複使用，口罩還是定期更換是最好的（請依據防疫單位的公告）。但最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼，才是更重要的放疫措施。

台北市議員王鴻薇笑稱，會不會連電鍋也會被搶光？

(中時電子報)