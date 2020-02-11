LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank、LINE Pay首度針對研發工程職缺舉辦聯合徵才！共計12個團隊今（11）日起發出英雄帖，鎖定資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發等領域開發高手徵才，光是衝刺開業的LINE Bank就有6個團隊徵才占了半數，釋出近20種職缺。LINE台灣開發工程團隊目前規模逾百人。

LINE Bank積極招募金融科技人才，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，共釋出近20種職缺，期許打造全民銀行，其中以資訊技術人才需求最大。

在台灣LINE通訊軟體現有逾2,100萬月活躍用戶，除了通訊，LINE也針對在地市場打造圍繞用戶生活的服務，並將在今年運用人工智慧技術全面提升各服務的使用者體驗，開出職缺的4個團隊，包括運用新技術打造創新O2O應用的商家資訊服務LINE SPOT，以及人工智慧LINE BRAIN計畫的重要推手LINE資料工程團隊。

LINE Pay今年用戶將突破730萬大關，全台逾16.4萬個支付據點，兩個關鍵指標年成長率近5成，同時看好日、韓、泰等國外來台旅客逐年上升，LINE Pay等6大國際支付業者成立「行動支付跨境聯盟」，提供7,800萬以上用戶更多回饋與優惠，為各國商店夥伴引進更多來客與商機。為提供給用戶更便利完善的支付體驗，LINE Pay也有2個團隊開出職缺。

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