小優近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享求人、求己真實故事。小優曾遭擅長甜言蜜語的男友軟禁，連內褲都只能穿便利商店紙內褲，幸好朋友恰巧到男友家玩，她才偷塞求救紙條給對方，朋友隔天馬上帶她爸媽來按門鈴，小優看到門外的父母瞬間淚崩。

小優很多年前剛出道不懂事，交往1個非常體貼的男友，兩人本來1周見2次，後來演變成1周5次，最後小優乾脆直接住進男友家，沒想到卻是惡夢的開始。原來，男友控制慾超強，不只行蹤要報備，最後甚至不讓她出門，連回家拿內衣褲也被拒，只能到便利商店買紙內褲，想打手機求救也被沒收，完全斷絕她跟外界的聯繫。

小優分享恐怖情人行徑。（衛視中文台提供）

還好有天好友情侶檔來男友家玩，小優心想再不求救可能會死，就寫下求救紙條「XXX軟禁我救我」，趁招待女生朋友喝飲料時，把小紙條塞進她手裡，對方偷打開看後當場傻眼，加上看到小優氣色超不好，才知道這不是玩笑，隔天那位女生帶著小優的爸媽來按門鈴，小優當場淚崩，對於朋友的救援深深感謝。

(中時 )