前國民黨主席朱立倫投書《The Diplomat（外交家）》雜誌，指北京當局應停止所有政治花招，若台灣缺席，台灣人民與世界各國的健康會面臨更大的風險。朱下午出面受訪，對於外傳以「台北」名義參加 WHO專家會議一事表示，只有「台北」這名稱，相信民眾不能接受，希望至少以「中華台北」回到觀察員的身分，讓台灣能夠積極參與所有WHO相關活動。

朱立倫表示，為台灣發聲是你我的責任，尤其是在防疫期間，每一個人都要努力，WHO是一個世界衛生組織，它是一個普世價值，台灣絕對不應該被排除在外，尤其是任何的政治理由把台灣排除在外，不但傷害台灣人民的健康安全，同時也對世界防疫形成一個非常大的漏洞。

他指出，尤其台灣的在整個防疫的經驗上面，以及醫療體系都是領先全世界的，應該讓台灣參與，回到WHO貢獻心力，尤其大陸發生這麼嚴重的疫情，「我們在最靠近大陸的地方，我們隨時的反應都能提供世界更好的一些資訊」。

對於以「台北」名義加入？朱立倫說，目前只是參加WHO的專家會議，重點是希望至少回到觀察員身分，讓台灣積極參與WHO相關活動，提供充分資訊。因此他希望回到2009年，當時他當行政院副院長遇到 H1N1，他擔任中央防疫總指揮官，與WHO聯繫非常密切，合作形成聯防的防護網，希望在此情形下，能讓台灣以觀察員身分回到WHO。

媒體詢問當年用「中華台北」加入，被民進黨砲轟，現在只剩「台北」，民進黨卻可以接受，是否完全是兩套標準？朱立倫說，所以他希望遇到這種國際事務，尤其牽涉全民健康，朝野立場一定要一致。民進黨過去當在野黨，莫名其妙指控當時的作為；今天民進黨作為執政黨，我們不應該也莫名其妙指控，反倒要作為政府支持的力量。至於只有「台北」，相信民眾不能接受，希望至少回到「中華台北」，回 WHO 成為觀察員。

朱強調，現在朝野共同努力防疫，回WHO是大家要共同支持努力的，為台灣發聲是你我的責任，「我不願現在去批評執政黨所作所為」，但希望大家一起努力，讓台灣的力量團結在一起。

(中時 )