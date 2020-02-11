奇美神經內科主治醫師林冠宏表示，偏頭痛有治療新趨勢。(曹婷婷攝)

你曾經頭痛欲裂，痛到懷疑人生嗎？根據世界衛生組織調查，偏頭痛是造成年輕族群失能的第一名，針對慢性偏頭痛注射治療，除了國人熟知的肉毒桿菌之外，奇美醫學中心強調，目前治療新趨勢，藉由阻斷CGRP作用來預防偏頭痛，對陣發性偏頭痛及慢性偏頭痛都有預防效果，一個月注射1次，可有效減少頭痛天數、服藥天數及改善生活品質。

根據流行病學統計，大概有7成的人在過去1年曾有頭痛發生，其中，有1成經歷令人難以忍受的頭痛，最後診斷為腦瘤的只有少數人，由此可知，頭痛雖然是一個非常頻繁的症狀，但真正有嚴重問題的只是極為少數。

奇美神經內科主治醫師林冠宏表示，偏頭痛是原發性頭痛其中一種，在台灣因頭痛就醫的病人約有6成診斷為偏頭痛，大於15歲成年人中，估計1成罹患，女性則為男性的3倍。他臨床上遇到最小的病患是國中女生，因為偏頭痛影響求學。

林冠宏說，當偏頭痛發作時，除了頭痛難忍還可能伴隨噁心嘔吐、畏光等症狀，病人平均每周約4至8小時無法好好工作，嚴重影響工作及生活品質，往往造成年輕族群失能，殺傷力不容小覷。

目前偏頭痛治療可分為藥物與非藥物，治療目標皆為緩解症狀，盡早恢復正常工作與生活。針對慢性偏頭痛病人，除了口服藥物之外，打肉毒桿菌也被證實為有效治療方式，但治療過程必須在頭部31處注射，每3個月施打1次，且因必須自費。

他強調，目前治療新趨勢，是發現一種神經傳導物質CGRP，會引起頭部血管擴張而造成偏頭痛，新藥物恩疼停（Emgality）為CGRP的單株抗體，藉由阻斷CGRP作用，預防偏頭痛，每月打一次即可，一次費用約1萬8000元。

(中時 )