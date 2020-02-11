課程包括依據標準程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套及器材檢整作業。（縣府提供／李金生金門傳真）

各鄉鎮清潔隊也負責協助集中檢疫所及特殊任務的環境消毒作業，透過此次實務訓練，更熟悉消毒作業及安全管理。（縣府提供／李金生金門傳真）

縣環保局呼籲，居家檢疫者產生之垃圾與一般民眾生活垃圾分開收集處理，並排定時間由專人到府收運清理，直至居家隔離或居家檢疫期間結束。（縣府提供／李金生金門傳真）

新冠肺炎大疫當前，金門縣府、金防部與各鄉鎮公所聯手抗戰，陸軍化生放核訓練中心組長羅斯鴻中校今（11）日跨海指導消毒作業，期待在最高規格的整備下，打贏這場防疫大作戰。

陸軍化生放核訓練中心防護組組長羅斯鴻中校等人指導的消毒作業，課程包括依據標準程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套及器材檢整作業外，並出動多功能消毒車、氣體消毒機、背負式消毒器等各式裝備，進行現場消毒教學及實地演練，做好「軍民一家」確保金門的準備。

縣府指出，自2月2日起「小三通」入境者，一律居家檢疫14天，縣環保局依環保署訂定的作業程序，啟動相關配套措施，重點是將居家檢疫者產生之垃圾與一般民眾生活垃圾分開收集處理，並排定時間由專人到府收運清理，直至居家隔離或居家檢疫期間結束。

環保局表示，居家檢疫者若有疑慮或需求可電洽詢環保局廢管科，另檢疫者與家人產生之垃圾應該分開，以減少後續處理困難，並降低處理費用。

該局表示，各鄉鎮清潔隊也負責協助集中檢疫所及特殊任務的環境消毒作業，透過此次實務訓練，更熟悉消毒作業及安全管理，也盼望民眾做好個人衛生勤洗手，居家環境也要用漂白水稀釋擦拭消毒，預防疫情擴大傳染，並將口罩留給一線防疫人員。

(中時 )