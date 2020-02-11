全台第二年輕的城市在新竹縣！新竹縣政府11日上午舉辦主管會報，主計處長黃文琦根據內政部統計報表，指出新竹縣在淨遷入人數以及人口增加數、人口成長率，均為縣市組最高，且縣民平均年齡齡39.34歲，則是全國第二年輕，縣長楊文科也指示，將請相關單位依據數據調整政策，讓縣民生活更有感。

根據主計處報告，去年新竹縣淨遷入人數6250人，是縣市組第1名、全台第4名，僅次於新北市、桃園市和台中市，人口成長率為12.43％，同為最高，且0至14歲幼年人口比例為16.22％，僅次於新竹市，為全國第2高，且65歲以上人口比率則是全國第4低，僅高於連江縣、桃園市和新竹市。

楊文科表示，新竹科學園區、工業區提供許多就業機會，使青年人得以在新竹安居樂業，他上任後積極推動產業3支箭，也規畫經濟繁景，將持續招商引資，期望讓新竹縣的榮景繼續延續。

而根據統計，新竹縣為年輕有朝氣的城市，楊文科表示，縣府將持續加強托嬰、育嬰、調整學區、整併部分學校等，另外關注長照、日照並合理規範補助，也勢在必行，對於偏遠鄉鎮，楊文科則說，期望透過地方創生方式，吸引年輕人進駐，縮小城鄉差距。

此外，主計處也分析各鄉鎮人口指標，竹北市無論在淨遷入人數、0至14歲人口比率均占首位，而尖石鄉在0至14歲人口比率為全縣第二名、65歲以上人口比率為則略高於竹北市，也顯示尖石鄉人口年輕化。

(中時 )