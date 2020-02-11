近日謠傳苗栗縣政府公務員進用、陞遷需請託特定人士關說，甚至流傳需收受紅包狀況，苗栗縣長徐耀昌11日駁斥無中生有，並再次聲明，如有假借名義收受紅包，將送政風單位嚴辦及移送檢調單位查處，絕不寬貸。

苗栗縣政府人事處聲明，公務員的進用、陞遷，秉持人與事適切配合宗旨，並考量機關特性與職務需要，依資績並重、內陞與外補兼顧原則，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才，且縣府暨所屬機關學校公務人員之陞遷，依公務人員陞遷法及其施行細則之規定辦理，因此對於坊間謠傳本府進用及陞遷人員需收受紅包，純屬無中生有。

徐耀昌也強調，若有假借自己名義收受紅包，將由政風單位嚴辦且移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽，並提供檢舉獎金50萬元。他說，縣府公務員進用、陞遷皆採公開、公平、公正方式辦理，縣府同仁不宜找特定人士請託關心人事案，以免滋生困擾。

(中時 )