恆生指數漲逾300點 吉利大漲5.7％ 17:542020/02/11 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 恆生指數11日高開272點，報27,514點，上午最多漲433點，高見27,674點，最終收報27,583點，上漲342點，漲幅為1.26％。國企指數收報10,808點，漲幅為1.45％。 香港信報報導，騰訊領漲大盤，收漲2.1％，報409港元，成交居首，高達94.74億港元。吉利擬合併VOLVO的消息傳出後，激勵股價大漲，11日收漲5.7％，為表現最佳藍籌股。另外，恒安收跌2.3％，為表現最差藍籌股。 (工商 ) #恆生指數 #大漲 #收報 #漲幅 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》獲利了結，恆指收跌0.33％ 16:482020/02/07 財經 《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 財經 滬指六連陽 創指收漲1.31％續創逾三年新高 15:312020/02/10 財經 《港股》恆指收跌0.59％，醫藥股續揚、消費股下挫 16:482020/02/10 財經 官方全力護盤 陸三大股指五連陽 04:102020/02/11 全球財經 港股飆漲近400點 吉利大漲逾6％ 11:012020/02/11 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 上證指數連六漲 重返2,900點 16:102020/02/11 財經 《港股》陸股連6漲，恆指收高1.26％ 16:482020/02/11 財經 人民幣兌美元即期收報6.9775 升78個基點 17:542020/02/11 財經 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 疫情讓經濟遭透？ 對沖基金巨頭警告這問題更重要 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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