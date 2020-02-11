恆生指數11日高開272點，報27,514點，上午最多漲433點，高見27,674點，最終收報27,583點，上漲342點，漲幅為1.26％。國企指數收報10,808點，漲幅為1.45％。

香港信報報導，騰訊領漲大盤，收漲2.1％，報409港元，成交居首，高達94.74億港元。吉利擬合併VOLVO的消息傳出後，激勵股價大漲，11日收漲5.7％，為表現最佳藍籌股。另外，恒安收跌2.3％，為表現最差藍籌股。

(工商 )

#恆生指數 #大漲 #收報 #漲幅 #收漲